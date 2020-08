Sous le coup d’un mandat d’arrêt européen, un ressortissant algérien a été mis aux arrêts en France. Cet homme âgé de 31 ans qui sera jugé en Suisse, risque une peine de prison allant jusqu’à 15 ans et une probable expulsion. L’information a été rapportée par le journal français Le Dauphiné Libéré. Le mis en cause dont l’interpellation a eu lieu alors qu’il était hospitalisé à l’hôpital de Chambéry dans le sud-est de la France serait impliqué dans plusieurs affaires. Ces crimes et délits auraient été commis en Suisse dans le canton de Genève.

Séquestration…

Il y a quelques semaines, il aurait procédé au cambriolage d’une boutique où il a volé des montres de luxe de marque Rolex ou Breitling à Onex. Il aurait également volé des armes de poing et séquestré une personne lors d’un cambriolage. Cette affaire serait une suite logique du dossier que gérait le groupe d’enquête des mineurs non accompagnés dépendant de la brigade de police de Bordeaux. Au début de l’année, une famille algérienne avait été arrêtée. Cette famille composée de quatre frères et sœurs est accusée d’avoir exploité entre 50 et 100 mineurs non accompagnés en provenance de l’Algérie et du Maroc.