La NEGROPHOBIE- Racisme d’Etat est une fois de plus illustrée, par des médias tels que Valeurs Actuelles. Quels sont les Valeurs de la République? L’incitation à la haine, au mépris de l’homme noir? Voici le Racisme d'État que l’on réserve aux personnes de notre communauté, telles que Madame Danièle Obono. « Mieux questionner notre temps et dévoiler l’absurdité de notre époque », la cause noire, l’esclavage négrier qualifié de « traite négrière » ne serait qu’absurdité selon Valeurs Actuelles. L’ÉTAT FRANÇAIS et LA BOURGEOISIE IMPÉRIALISTE FRANÇAISE ET SES MULTINATIONALES sont complices et les acteurs principaux de cette NEGROPHOBIE D’ÉTAT en prônant et en diffusant de telles parutions. Une fois de plus, la Negrophobie d’Etat appelle à la haine, à l’humiliation, aux injures… et au manque de respect du devoir de mémoire envers la communauté noire, envers l’Afrique. Nous sommes encore plus déterminé que jamais pour obtenir l’émancipation et l’autodétermination de notre communauté et notre peuple. Nous sommes contre toutes formes d’oppression et d’exploitation des peuples, par la politique impérialiste française. RDV lundi à 15h devant le siège de valeurs actuelles ( 24 rue george bizet paris 75016 ) La LDNA :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 👉🏾Notre manifeste politique disponible en téléchargement glossaire tiny.cc/manifeste-LDNA ℹ️Signalement@negrophobie.fr Rejoint-nous sur Whatsapp : +33 7 53 23 27 28 Nous avons besoin d’un maximum de partage🙏🏾 Tu veux aider la LDNA ? Tag tes amis en commentaire. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ❌ Pour défendre VOS idées, nous avons besoin de vous ! Faites un don : 👉🏿 https://www.paypal.me/LDNA Abonne toi et reste connecté avec nous ! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: @liguededefensenoireafricaine @ldnatv @ldnatogo @ldnabelgique @egountchibehanzinofficiel @ajplusfrancais @cnewsofficiel @bfmtv @deputee_obono