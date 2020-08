Donald Trump monte au créneau. En effet, le président américain, en l’absence d’un accord sur le plan de relance de l’économie américaine, entrée en récession suite à la crise du covid-19, a décidé de dévoiler un nouveau projet. Ce plan d’aide par décret, pourrait bénéficier à des millions d’Américains aujourd’hui menacés d’expulsion après avoir perdu leur emploi.

Le plan proposé par le président Trump n’a pas été en mesure de satisfaire les démocrates du Congrès. Face à la possibilité de voir le pays s’enfoncer dans une nouvelle crise politique, le chef de la Maison-Blanche a donc décidé de vivement réagir. Par décret, ce dernier a promulgué un plan d’aide supposé subvenir aux besoins de millions d’Américains frappés par la crise. Plus de 5 millions de personnes sont tombées malades et 160.000 ont déjà perdu la vie. D’un point de vue économique, le pays est entré en récession et des millions de personnes ont perdu leur emploi. Ces dernières sont désormais menacées d’expulsion.

Trump annonce un décret

Ce décret stipule qu’une allocation chômage prolongée sera versée aux Américains demandeurs, revue à la hausse de 400 dollars. Les locataires menacés d’expulsion seront également mieux protégés alors que les remboursements des emprunts étudiants seront décalés. Le document signé prévoir également un gel des charges salariales. Ce passage en force symbolise l’envie du président, d’aller de l’avant et surtout, d’envoyer une image proactive, à quelques mois seulement des prochaines élections présidentielles. Décrié pour son manque d’initiative face à la crise sanitaire liée au covid-19, le président Trump tente donc de rattraper son retard.

Joe Biden tacle des “demi-mesures”

Cependant, ce décret risque fort d’être contesté par le Congrès, qui est le seul organe à avoir la main sur les décisions budgétaires de la nation. Il se pourrait donc que la décision se joue en justice, voire même au niveau de la Cour suprême. Un plan que Joe Biden a par ailleurs raillé, estimant qu’il s’agissait là de demi-mesures indigne d’un homme supposé être le leader de la première économie au monde. Les chiffres avancés par Trump et son équipe pourraient d’ailleurs être revus à la baisse. En effet, si le Congrès était d’accord sur l’idée de rallonger les allocations chômage, le montant était source de bisbilles. Les républicains souhaitaient une hausse de 200 dollars seulement, contre 600 pour les démocrates. Le président Trump a donc tranché à 400 dollars, même si la barrière des 300 pourrait ne pas être dépassée. En effet, l’État fédéral prendra ces compensations à hauteur de 75%, le reste étant à la charge des États.