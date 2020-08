Dans le conflit commercial qui oppose les États-Unis à la Chine, les deux superpuissances ne se font aucun cadeau et ce sont les entreprises des deux pays qui sont prises entre le marteau et l’enclume. Après avoir interdit au géant chinois Huawei d’opérer sur le sol américain, l’administration Trump s’attaque à la célèbre application TikTok développée par la société chinoise ByteDance. On se souvient qu’il y a quelques jours, Donald Trump a demandé à ByteDance de céder TikTok à la compagnie Microsoft.

Donald Trump a donné un délai qui court avant mi-Septembre aux responsables de ByteDance pour céder TikTok à la société fondée par Bill Gates. Passé ce délai, le magnat de l’immobilier a indiqué que ByteDance court le risque de ne plus pouvoir bénéficier des avantages du marché américain. Ce jeudi 06 Août, le Sénat américain, contrôlé en grande majorité par les Républicains a adopté un projet de loi visant à interdire le téléchargement et l’utilisation de TikTok sur tout appareil délivré par le gouvernement à ses administrés ou aux membres du Congrès.

TikTok de plus en plus contestée aux USA

Selon le co-auteur du texte, qui est du parti républicain, TikTok est un danger pour la sécurité des USA raison pour laquelle cette application doit être proscrite des appareils du gouvernement. Pour que cette loi puisse être appliquée, il faut que la Chambre des Représentants, en majorité Démocrate approuve le texte, ce qui n’est pas joué d’avance. Si le texte passe, les travailleurs du gouvernement américain, les élus du Congrès, les employés du Congrès et autres employés de l’administration publique se verront interdit de télécharger ou d’utiliser TikTok.