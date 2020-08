Située dans le désert des Mojaves en Californie, la Vallée de la mort a enregistré une température record qui pourrait bien confirmer le nom qu’elle porte. Ce dimanche dans l’après-midi, la vallée a enregistré une température qui pourrait être considérée comme la plus élevée n’ayant jamais été enregistrée sur terre si elle est validée. Enregistrée par un système automatique du National Weather Service (NWS), le mercure a grimpé jusqu’à 54,4°C à 15h41, heure locale. Une situation qui confirme l’accélération du réchauffement planétaire.

Dans un tweet, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a déjà indiqué son intention de vérifier l’observation qui bien pourrait être la première sur la planète. Egalement, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence qui se chargera de valider ou non la température, est déjà à pied d’œuvre pour analyser les données. La dernière température fiable enregistrée qui est considérée comme record, date de 2013. Le thermomètre affichait alors 54°C dans la même vallée de la mort.

56,6°C, la température la plus élevée

En dehors de cette dernière, d’autres températures plus élevées ont été enregistrées, mais font toujours l’objet de controverse puisque n’ayant pas été enregistrées à l’ère de la météorologie moderne. La plus haute, 56,6°C avait été relevée dans le même désert en juillet 1913. La deuxième qui la suit est de 55 °C et avait été enregistrée en 1931 à Kebili, en Tunisie.

Notons par ailleurs, que cette potentielle température record a été relevée à un moment où une vague de chaleur bat son plein depuis plus 72h dans la région de la côte ouest des États-Unis. D’après les prévisions météorologiques, la canicule devraient encore augmenter jusqu’à ce mardi 18 août avant de commencer par baisser.