Un protocole d’accord a été signé avec la Russie hier mercredi 12 août 2020, par l’Etat brésilien du Parana. Il vise en effet à produire le nouveau vaccin russe Spoutnik V. L’accord a été signé entre le Fonds souverain russe (RDIF) et l’Institut de technologie du Parana, qui dépend de l’Etat du Parana. Jorge Callado, directeur de l’Institut a fait savoir qu’une équipe de travail examinera les résultats des examens du vaccin russe, qui seront remis par la Russie, et réalisés en phase un et deux, tandis que la troisième phase qui se poursuit toujours, est la dernière avant l’homologation.

La production éventuelle du vaccin en 2021

Les autorités sanitaires locales devront cependant donner leur autorisation pour le vaccin. Selon Jorge Callado, ce n’est que par la suite que la production pourrait démarrer au second semestre de 2021. Notons que le vaccin russe n’est pas encore confirmé par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Hier mercredi 12 août 2020, cette dernière avait dit attendre avec impatience, de pouvoir examiner les résultats des essais cliniques du vaccin russe contre le coronavirus. Dans un communiqué publié à Genève, l’OMS a indiqué être « en contact avec les scientifiques et les autorités russes et attend avec impatience d’étudier les détails des essais ».

Une « immunité durable »

Pour rappel, le mardi dernier, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé que son pays avait élaboré un vaccin contre la covid-19. Selon ses dires, le nouveau vaccin pourrait accorder une « immunité durable ». Afin de prouver ses dires, il avait souligné que le vaccin avait été inoculé à sa fille. « Elle a participé à l’expérience » avait-il ajouté, tout en précisant qu’elle avait juste un de température.