L’actuel locataire de l’Elysée s’est visiblement attiré la foudre des Ong intervenant dans le secteur de l’Environnement suite aux propos qu’il tenus sur le déploiement de la 5G. Au lendemain de la tribune publiée par près de 70 élus de gauche et écologistes qui demandaient notamment un moratoire sur le déploiement de la 5G, Emmanuel Macron n’a pu s’empêcher de leur lancer quelques piques. Il déclarait « que le modèle Amish ne permettait pas de régler les défis de l’écologie contemporaine ».

Macron ne croit pas en la Convention citoyenne pour le climat selon les Ong

«J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! », indiquait-il lors de la rencontre qu’il a eue avec les professionnels du numérique à l’Elysée. Ces mots assez crus ne sont pas du goût des Ong qui ont mélangé colère et ironie dans les différentes publications qu’elles ont faites sur les médias sociaux à cet effet.

Ils ont rappelé à l’ordre le président français et ont fait remarquer que la demande formulée dans la tribune était contenue dans la Convention citoyenne sur le climat. « Le moratoire sur la #5G n’émane pas des Amish (qu’on les laisse tranquilles), mais des Française-es tirées au sort pour la Convention citoyenne pour le #climat que Macron a lui-même mise en place. Mais apparemment, il n’y croyait pas non plus », a laissé lire dans une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace.

Certains ont préféré faire une blague. C’est le cas de « les Amis de la Terre » qui a changé le nom de son compte Twitter par « Les Amish de la Terre – Pour des sociétés rétrogrades ». Ce changement serait en lien avec les propos de Macron et donc à « une logique de transparence et de cohérence ». Plusieurs autres organisations intervenant dans le domaine de l’Environnement ont également marqué leur opposition à ces propos de président français.

