Il est loin l’époque où Israël se mettait à dos tous les pays arabes. Depuis plusieurs années, l’Etat hébreux mène une politique de normalisation de ses relations diplomatiques avec ces pays qui lui étaient jadis hostiles. Le premier pays arabe à se rapprocher d’Israël est l’Egypte, en 1979. La Jordanie suivra en 1994 puis les Emirats arabes unis en août dernier et le Bahreïn hier vendredi 11 septembre. Ces faits politiques sont très mal vus par l’Iran qui est connu pour son hostilité au régime de Jérusalem.

Annonces

Bahreïn désormais complice des crimes du régime sioniste selon Téhéran

Le mois dernier, à l’annonce de l’accord de normalisation des relations diplomatique entre Israël et les Emirats arabes unis, l’Ayatollah Ali Khamenei avait accusé Abou Dhabi de trahison envers « les nations arabes, les pays de la région et la Palestine ». Téhéran est revenu à la charge ce samedi 12 septembre en ce qui concerne le Bahreïn. Dans un communiqué, le ministère iranien des affaires étrangères indique que les dirigeants du petit royaume « seront désormais complices des crimes du régime sioniste, comme une menace constante pour la sécurité de la région et du monde musulman ».

Le moins qu’on puisse dire c’est que Téhéran vit mal ces derniers évènements, lui qui accuse l’Etat hébreux d’être responsable des « décennies de violence, de massacres, guerre, terreur et d’effusion de sang en Palestine, opprimée et dans la région ». Ces accords de normalisation de relations diplomatiques ne peuvent que réjouir Donald Trump, le président américain. Ils font partie de la stratégie que les Etats-Unis mettent en place dans la région, pour contenir l’Iran.

Annonces