Pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Bénin, le gouvernement a pris une batterie de mesures à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. De la quarantaine systématique, on est passé au dépistage systématique imposé à tous les voyageurs à destination de Cotonou, depuis quelques mois. Un montant de 100.000 FCFA avait été imposé pour un test de dépistage aux passagers à l’arrivée à Cotonou. Aujourd’hui, les lignes ont bougé et de nouvelles modalités des tests COVID-19 pour les passagers à destination et au départ du Bénin sont de mises.

C’est le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin qui a livré l’information ce samedi 05 septembre 2020 au détour de sa descente au palais des congrès de Cotonou, site de dépistage test COVID-19 pour les passagers au départ et à l’arrivée au Bénin. Selon le ministre, il serait désormais appliqué un forfait de 50.000 FCFA au départ pour un test COVID-19 et un forfait de 50.000 FCFA à l’arrivée pour un test COVID-19. Les tests COVID-19 pour les enfants âgés de moins de 5 ans ne seront plus supportés par les parents. Ces tests sont pris en charge par le gouvernement.

Les coûts des tests pour les personnes en missions officielles et les personnes en évacuation sanitaire sont aussi à la charge du gouvernement. A noter que le ministre a lors de cette descente d’inspection de ce site échangé avec quelques passagers afin de recueillir leurs impressions sur le dispositif déployé. Il a aussi discuté avec le personnel pour s’enquérir de leurs difficultés éventuelles et galvaniser leur moral.