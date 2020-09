L’ancien régisseur de la DGI, Carlos Adohouannon arrêté à Dakar et extradé au Bénin risque la réclusion criminelle à perpétuité c’est-à-dire la prison à vie si les faits de détournement qui lui sont reprochés étaient confirmés. Cette sentence que pourraient prononcer les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) serait en vertu de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin.

L’article 45 alinéa dernier de cette législation indique notamment que « lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs, la peine d’emprisonnement sera la réclusion criminelle à perpétuité et à une amende d’au moins cent millions (100 000 000) de francs ». Notons que le montant mis en cause dans cette affaire est de quatre milliards F Cfa.

Devant le procureur ce vendredi

Depuis quelques jours, il fait face aux juges la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) qui l’auditionnent dans le cadre de l’enquête. Rappelons qu’il a été extradé du Sénégal vers le Bénin par Interpol puis déposé directement à la prison civile d’Akpro-Missérété depuis le jeudi 17 septembre dernier. Il a été présenté dans l’après-midi de ce vendredi au Parquet spécial de la Criet.