Le 28 août dernier, le magazine d’extrême droite Valeurs Actuelles publiait un dessin de la députée Danièle Obono. Celle-ci était présentée comme une esclave. Cette représentation humiliante de l’élue de La France Insoumise avait suscité l’indignation de la classe politique française. La députée elle-même est sortie du silence, qualifiant ce dessin d’insulte à ses ancêtres et à la République. Jusque-là, elle n’avait pas encore décidé de poursuivre le magazine devant les tribunaux. Le pas est franchi depuis ce mercredi 02 septembre.

Danièle Obono a confié à BFMTV qu’elle porterait plainte contre le magazine d’extrême droite. « Après mûre réflexion et suite à une analyse juridique approfondie, j’ai décidé avec La France insoumise, de porter plainte contre Valeurs Actuelles » a-t-elle précisé dans un communiqué. Le Parquet de Paris avait déjà ouvert une enquête préliminaire pour « injures à caractère raciste ». C’est la Brigade de répression de la délinquance contre la personne qui est chargée de mener les investigations. La députée qui sera conseillée dans cette affaire par Xavier Sauvignet et Raquel Garrido, présente sa plainte comme un « combat universel contre le racisme ».

Il ne s’agit que d’une fiction

Danièle Obono est persuadée que ce n’est pas seulement sa personne et son histoire qui sont ainsi attaquées et insultées par Valeurs Actuelles mais aussi « les millions de citoyens et de citoyennes qu’elle représente en tant que députée de la Nation ». Il faut dire que le Magazine à l’origine de la polémique n’est pas resté sans réagir. Sur son compte twitter, il a soutenu qu’il s’agissait d’une fiction mettant en scène les horreurs de l’esclavage organisé par les Africains au XVIIIe siècle.