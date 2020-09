Au Mali, l’affaire Sidiki Diabaté est toujours au centre de l’actualité. La victime Mariam Sow, encore appelée Mamasita a fait il ya quelques semaines des révélations fracassantes sur la star malienne qu’elle accuse de maltraitance. Depuis, Sidiki Diabaté, fils de la légende de la Kora, Toumani Diabaté, a été incarcéré et a même été lâché par sa maison de disque Universal Music Africa.

L’affaire divise les maliens et même la toile africaine. Certains appelant à pardonner la star, d’autres s’offusquant de cet appel. Jusque-là, la famille de Mamasita était restée silencieuse. Ce n’est désormais plus le cas. Le père de la victime a publié une vidéo sur la toile dans laquelle il a été on ne peut plus clair :

« C’est quel père qui peut voir ça et laisser ça comme ça moi je vais faire tout mon possible pour trouver la route et aller là-bas. Je me prépare pour y aller Je demande pardon aux autorités Maliennes s’il y’a la justice au pays qu’il m’aide. J’ai jamais connu Sidiki moi je suis peul. Ma fille était à la capitale avec ma grande sœur elle allait à l’école et Sidiki a pris ma fille regardez ce qu’il a fait d’elle. Je ne peux pas laisser ça » a laissé entendre le père de la victime qui ne vivait visiblement pas avec elle. Des rebondissements sont donc à prévoir.