Akon n’est plus à présenter. Le chanteur et producteur américain a imaginé un ambitieux projet au Sénégal, son pays d’origine. Dénommé « Akon City » il coûtera aux investisseurs américains 6 millions de dollars. Comme son nom l’indique, Akon City est une ville mais une ville futuriste qui sera construite dans le village de Mbodiène, situé à quelque centaine de kilomètres au sud de la capitale Dakar. La première pierre de cette ville a été posée le lundi 31 août dernier par le chanteur et le ministre du tourisme et des transports aériens Alioune SARR.

Sans remettre en cause ce projet qui mettra très certainement le Sénégal sur orbite, la société civile réclame plus de transparence. « Akon City: Selon CNN, la ville du rappeur sera bâtie sur 810 hectares de terres offertes par le PR @Macky Sall. Ce n’est pas être contre le projet que de demander si ces 810 hectares constituent un Titre Foncier ? un bail ? etc…, accordé au promoteur » a tweeté le directeur exécutif d’Amnesty International au Sénégal Seydi Gassama.

“Je veux des réponses“

Toujours sur le même réseau social à l’oiseau bleu, le blogueuse Jaly Badiane , veut elle aussi des clarifications. « On te traite de sokhor quand tu poses des questions. MAIS en foi de quoi, Akon reçoit 810 hectares pour son projet ? C’est du domaine national ? C’est un titre privé qui lui a été cédé ? Ce « cadeau » a été fait dans quelles conditions ? Je veux des réponses » a-t-elle exigé. L’Etat sénégalais ou le chanteur répondront peut être à ces interrogations dans les jours à venir.