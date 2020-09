Sur fond de guerre commerciale, les relations entre les Usa et la Chine se sont tendues ces derniers mois. Washington a pris des mesures contre des grands groupes chinois et cela n’a pas comme on peut l’imaginer arranger les choses. Récemment, un rapport du Pentagone sur l’arsenal nucléaire chinois vient mettre encore l’huile sur le feu. Selon ce rapport publié dans la journée d’hier mardi, la Chine devrait multiplier par deux son arsenal nucléaire d’ici dix ans. La capacité actuelle de la Chine serait évaluée autour de 200 ogives nucléaires. Une première selon des sources concordantes.

Le même rapport fait une comparaison entre l’arsenal américain et chinois. Il relève que sur certains plans, la Chine est au même niveau et a même devancé le pays de l’oncle Sam en terme de systèmes de défense aérienne, missiles de croisière ou de construction de navires. Ces informations distillées dans le rapport du Pentagone ont provoqué la colère des autorités chinoises.

Une calomnie

Ce mercredi, la diplomatie chinoise et le ministère de la défense ont tour à tour réagi. «La Chine a toujours suivi une politique de défense nationale à des fins défensives et chacun sait que la Chine travaille à bâtir la paix mondiale», aurait affirmé déclaré Hua Chunying, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. De son côté, le ministère de la défense a dénoncé une calomnie.