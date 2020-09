Concernant l’attaque terroriste perpétrée le 9 janvier 2015 par Amedy Coulibaly en prenant des otages au magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes, une française mariée à un syrien a livré des informations sur les auteurs. Devant un juge d’instruction, Sonia M. une jeune femme âgée de 31 ans, expulsé de la Syrie et mise en prison de le 28 janvier, a affirmé que son premier époux, Abdelnasser Benyoucef, alias ‘’Abou Moutana’’ y était impliqué.

Selon la jeune femme expulsée avec ses trois enfants dans le cadre du « protocole Cazeneuve », un accord de coopération policière entre la France et la Turquie, son ex-époux était membre de l’organisation Etat islamique, et « émir des opérations extérieures ». Il avait à cet effet à charge les « attentats à l’étranger ». « Il m’a parlé de l’Hyper Cacher et de l’attentat raté, car à l’époque, c’était d’actualité concernant le projet raté,» a confié en mars dernier au juge Sonia M. avant d’ajouter : « Il m’a dit qu’il avait aidé à ce que cela se fasse pour ces deux attentats ».

“Il en vantait les mérites”

Au cours d’un autre interrogatoire en juillet dernier, la trentenaire a relaté la satisfaction de son époux, pour avoir contribué à l’attentat. « Il m’a dit qu’il avait trouvé la personne qui avait commis l’attentat de l’Hyper Cacher et il en vantait les mérites et disait qu’il était sincère envers Dieu» a-t-elle confié. A en croire la mise en cause, son époux d’alors, étant fatigué par les opérations extérieures, aurait voulu raccrocher.

A nouveau émir

Toujours selon les explications de Sonia M., Abdelnasser Benyoucef serait parti à Deir Ezzor, près de la frontière irakienne, où il serait à nouveau devenu « émir d’une katiba de combattants», jusqu’en mars 2016. C’est là qu’il trouvera la mort après avoir pris une balle dans la jambe. Pour rappel, la prise d’otage avait occasionné 5 morts dont trois clients, un employé et le terroriste. Cette attaque est inscrite dans une série de 3 qui se sont déroulées entre les 7 et 9 janvier 2015 et qui visaient la rédaction du journal Charlie Hebdo.