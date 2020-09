Le gouvernement du Bénin se conforme aux dispositions de la loi n°2019-44 portant financement public des partis politiques en République du Bénin. Pour l’année 2020, trois milliards de francs Cfa ont été débloqués à cet effet. La moitié du montant alloué servira à couvrir les deux derniers trimestres de l’année et s’élève à 1,5 milliard, précise le décret.

Annonces

Le montant alloué pour le financement des partis politiques au titre de l’année 2020 sera réparti à l’ensemble des partis politiques légalement constitués et reconnus par les services du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. L’article 2 dudit décret précise clairement que les données électorales servant de base à la détermination du montant du financement destiné à chaque parti politique sont celles issues des résultats des élections communales et municipales du 17 mai 2020.

Par ailleurs, le montant alloué au financement des partis politiques ne peut diminuer d’un exercice budgétaire à un autre, précise le décret. Cependant, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l’Etat, l’allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions. Les 3 milliards alloués constituent le montant de référence pour l’application de ces dispositions de la constitution relatives au financement public des partis politiques, au titre de l’année 2021.

Annonces

A noter que selon l’article 4 du décret, c’est la commission électorale nationale autonome (CENA) qui est désignée pour s’occuper de la répartition du montant conformément à la loi.