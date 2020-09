Comme on pouvait s’y attendre, les nuages s’éclaircissent dans le dossier de disparition de quatre milliards des caisses de la Direction générale des impôts (DGI) depuis l’arrêt et l’extradition de l’ancien régisseur Carlos Adohouannon. Ainsi, il est maintenant possible de connaître la nature des fonds disparus du coffre du régisseur. Selon un journal bien introduit dans le milieu de la mouvance présidentielle et l’un des premiers organes a évoqué l’affaire, des sources proches de l’enquête renseignent que les 4 milliards disparus seraient des fonds destinés aux syndicats de la DGI que sont le SYNTRIB et le SYNAIB. Et ces fonds s’élèvent à 1 milliard 500 millions de francs CFA.

D’après le journal, c’est un prélèvement effectué pour les syndicats sur salaire des agents syndiqués. Et, ce prélèvement est une obligation. Si ces fonds sont gardés dans le coffre du régisseur, c’est à cause de la mésentente entre les deux syndicats qui ne s’accordent pas sur le mode de dispatching. Des sources du quotidien indiquent qu’il y avait aussi dans le coffre du régisseur des Frais de solidarité et d’équipements (FSE) qui sont évalués à 3 milliards de francs CFA. D’autres fonds y sont gardés également. Il y avait 5 milliards de francs CFA les redevances et les frais de pénalités estimés à 16 milliards de francs CFA.

Les pénalités sont placées sous forme de primes à payer aux agents des Impôts. Ces pénalités sont prélevées sur les recouvrements auprès des citoyens ou contribuables indélicats et une partie des fonds est destinée au trésor. L’autre partie revient aux agents de la DGI qui ont conduit l’opération sous forme de prime et partagée périodiquement selon un quota. Pourtant, il existe un compte spécial aux services de l’épargne du trésor public destiné à recevoir ces fonds (les 16 milliards).

Des sorties fantaisistes

Les sources du quotidien informent qu’après la disparition des 4 milliards F CFA et l’évasion du régisseur Carlos Adohouannon, un huissier a été commis pour vérifier le contenu du caveau. Et «des documents, des preuves de décaissements de fonds (dépôts et sorties) et une somme d’environ 20 millions de francs Cfa ont été découverts dans le caveau ». Aussi, il y a des traces de multiples décaissements de fonds du caveau du régisseur au profit d’un responsable et cadre supérieur de la direction.

Le régisseur Carlos Adohouannon aurait remis à ce responsable et cadre de la DGI, successivement 500 millions FCFA, 1 milliard FCFA (à deux reprises) et 800 millions FCFA sans aucune décharge et sans aucune explication. Ces fonds n’auraient jamais été reversés dans le caveau. Les jours à venir vont peut-être permettre de savoir davantage dans cette affaire.