Et de 2 pour le cinéaste béninois Djimon Hounsou. L’acteur hollywoodien annoncé dans le projet African History Y. L’annonce a été faite par le réalisateur du classique du 7ème art American History X qui prépare le nouveau projet. African History Y sera d’ici à là sur les petits écrans a confirmé Tony Kaye.

Encore une bataille de gagner pour le béninois Djimon Hounsou. Le cinéaste a été désigné pour jouer les premiers rôles dans le projet African History Y. Si pour le moment, les accro du cinéma n’ont encore aucun détail sur le contenu du projet, ce qui a filtré révèle que le projet fait allusion à une «histoire de tragédie et de rédemption».

L’écriture du projet est confiée à Charles Chanchori, Jason Corder et Kaye. «Djimon et moi nous sommes rencontrés juste après que j’ai fait American History X. C’était une rencontre cathartique et j’ai immédiatement su que c’était un acteur avec lequel je travaillerai par la suite. Les caméras couleur dans ma tête sont prêtes à aller travailler en Afrique», a réagit Tony Kaye.

A noter que la sortie d’American History Y intervient 22 ans après la projection d’American History X. «African History Y ne pouvait pas mieux tomber, tandis que j’explore la possibilité de faire connaître au monde des histoires africaines extraordinaires. Je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec Tony», a confié Djimon Hounsou.