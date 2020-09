L’univers musical béninois enregistre un nouveau-né. «Dô xô vivi nu mi », est le titre de la production musicale auquel le public national et international aura droit dans quelques jours. Selon l’auteure Liss Mouss surnommée ‘’la reine du Go Go houn’’, le lancement de single est prévu pour le 15 septembre 2020 sur l’application YouTube. Et «Dô xô vivi nu mi » qui veut dire «fait moi la cours avec des mots romantiques afin de me conquérir », cette production musicale aborde et célèbre l’amour, ce sentiment irrésistible qui attire l’homme vers la femme ou l’inverse.

«C’est une chanson d’amour que j’ai produit », a précisé l’auteure avant de préciser que «Dô xô vivi nu mi » est un message lance à l’endroit de ceux qui ne croit plus à l’amour entre un homme et une femme. Interrogée sur les prochaines productions, Liss Mouss confie que «Dô xô vivi nu mi » fait partie d’une série de singles qu’elle met au point déjà et qu’elle va regrouper dans un album d’ici la fin de cette année. Et donc «par ce morceau ‘’Dô xô vivi nu mi’’, je voudrais donner un avant-goût au public sur tout ce qui est en train d’être cuisiner pour la fin de l’année 2020 ».

Un parcours déjà…

Entrée dans le secteur de la musique où elle fait carrière autour des années 2007 et 2008, au côté d’un mentor, le regretté Dahouê Doto, Liss Mouss affirme avoir déjà à son actif deux albums. «J’ai réalisé mon premier album en 2010 », confie-telle. Ce premier album a pour titre ” Biyou” ce qui veut dire «ça vaut de l’Or ». Le deuxième album est sorti en 2015, cinq ans et a pour titre ” Djindé ” qui signifie «j’ai de l’espoir pour l’avenir ». A en croire la spécialiste du rythme ‘’Go Go houn’’, si tout va bien, elle va offrir aux amoureux de la musique un troisième album.