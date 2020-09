Le gouvernement de Patrice Talon a entrepris des réformes dans le secteur de la poste. Ces réformes sont bien vues par le Japon. Et c’est porteur d’un message de l’État Japonais dans le but de contribuer à une meilleure mise en œuvre de ces réformes que l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa a été, ce mardi 1er septembre 2020, au cabinet du ministre de la Communication et de la Poste Alain Orounla.

Takahisa Tsugawa a donc rencontré le ministre et l’a informé que «la réforme de la Poste était aussi au Japon, un grand chantier et l’État japonais a même privatisé la poste cette année ». Et «le Japon a mis en place une politique spéciale pour le bon fonctionnement de la Poste ». C’est bien la raison pour laquelle le pays du Soleil Levant souhait « accompagner le Bénin dans sa réforme de la Poste ».

Réaction du ministre Orounla

Le ministre de la communication et de la poste Alain Orounla à la fin de la rencontre a relevé que la démarche de l’ambassadeur du Japon «est dans la tradition des bonnes relations qui ont toujours existé entre notre pays et le sien avec une coopération exemplaire ». Selon le ministre, la bonne nouvelle dans les échanges qu’ils ont eus, est qu’ils ouvrent «une page pour l’accompagnement de la Poste sur le plan sectoriel, un secteur dans lequel le Japon a fait ses preuves ». A en croire le ministre Alain Orounla, le Bénin est heureux d’avoir l’accompagnement de ce pays pour moderniser et redynamiser de sa Poste.