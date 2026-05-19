CAN 2027 : le Bénin logé dans le groupe F après le tirage au sort des éliminatoires

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, ce mardi 19 mai 2026 au Caire, au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Les Guépards du Bénin héritent du groupe F, aux côtés du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la République centrafricaine.

Organisée au siège de la Fédération égyptienne de football, la cérémonie a réparti 48 sélections africaines en douze groupes de quatre équipes, lançant officiellement la course vers la phase finale prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Douze groupes aux configurations très variées

Le tirage produit plusieurs affiches de haute intensité. Le groupe A voit le Maroc, défier le Gabon, le Niger et le Lesotho. Le groupe C place la Côte d’Ivoire face au Ghana dans un derby ouest-africain historique, complété par la Gambie et la Somalie. L’Égypte, sept fois championne du continent, est versée dans le groupe B avec l’Angola, le Malawi et le Soudan du Sud. Le groupe D oppose l’Afrique du Sud à la Guinée, dans une poule qui inclut également le Kenya, pays co-organisateur.

Pour le Bénin, le groupe F représente un défi équilibré mais exigeant. Le Burkina Faso, issu du chapeau 1, constitue l’adversaire de référence du groupe : les Étalons avaient atteint les demi-finales de la CAN 2023 et figuraient parmi les équipes les plus régulières du continent africain ces dernières années. La Mauritanie, classée dans le chapeau 3, a manqué la CAN 2025 après plusieurs participations consécutives, ce qui en fait un adversaire motivé. La République centrafricaine, issue du chapeau 4, représente l’adversaire a priori le plus accessible.

Une montée en puissance à confirmer

Le Bénin aborde ces qualifications dans une dynamique positive, après un parcours encourageant à la CAN 2025, disputée au Maroc. Les Guépards avaient franchi la phase de groupes comme meilleur troisième du groupe D, grâce à une victoire sur le Botswana — la première de leur histoire en phase finale dans le temps réglementaire — avant de tomber face à l’Égypte en huitièmes de finale, 3-1 après prolongation. Une élimination douloureuse, mais jugée honorable par les autorités béninoises.

Cette progression fait suite à un long chemin entamé lors de la première participation du pays à la CAN, en 2004 en Tunisie. Trois éliminations successives au premier tour, puis un coup d’éclat en 2019 en Égypte avec une qualification historique en quarts de finale, portée par une victoire contre le Maroc. La CAN 2025 a confirmé que cette percée n’était pas un accident, en offrant un deuxième huitième de finale en six participations.

Un calendrier en trois fenêtres

Selon le calendrier publié par la CAF, les six journées de qualification se dérouleront sur trois fenêtres FIFA. Les deux premières journées auront lieu entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026, les troisième et quatrième journées du 9 au 17 novembre 2026, et les cinquième et sixième journées du 22 au 30 mars 2027. Les deux premières équipes de chaque groupe décrocheront directement leur billet pour la phase finale, les autres deuxièmes passant par des barrages aller-retour pour les places restantes.