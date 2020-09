En attente de son récépissé d’existence légale, le parti Les Démocrates verrait ses membres fondateurs harcelés. C’est ce qui ressort du communiqué rendu public par le parti ce vendredi 11 septembre 2020. Selon ledit communiqué signé du président du parti Eric Houndété, les membres fondateurs du cette formation politique font objet «de pressions et d’intimidations pour avoir fourni leur dossier pour la déclaration administrative du parti déposée le 29 juillet 2020 au ministère de l’Intérieur et d la sécurité publique (MISP) ».

Le parti note en effet depuis quelques jours que, «sous prétexte d’une mission de routine, des délégations du MISP sillonnent certaines localités du pays ». Ces délégations débarquent au domicile de certains membres du parti accompagnées des éléments de forces de l’ordre. Certains membres fondateurs seraient carrément convoqués dans les commissariats de police. Ils seraient alors soumis à «un interrogatoire musclé tendant à leur faire renoncer à leur option pour le parti ou à dénoncer leur appartenance au parti ».

Le parti condamne …

A travers ce communiqué, le parti «dénonce cette pratique et condamne les intimidations et harcèlement que subissent ces militants, membres fondateurs du parti ». Il félicite les membres fondateurs pour leur courage et leur esprit militant et les invitent à la sérénité. Car, «ensemble nous mènerons le combats de la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit ».

