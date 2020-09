Le régime de la rupture continue de solliciter des ressources sur le marché financier au nom du Bénin. Une fois encore, le trésor public cherche à mobiliser sur le marché financier de l’UEMOA, la somme de 25 milliards de francs CFA pour le 10 septembre prochain. L’opération, la quatrième du genre, entre dans le cadre d’une série programmée au 3ème trimestre au titre de l’année 2020.

Des obligations assimilables du trésor (Oat) pour le 10 septembre émises par le trésor public du Bénin sur le marché financier de l’UMOA-Titres. Selon les termes et les conditions des obligations, 25 milliards de FCFA sont sollicités pour un délai initial de 5 ans et 7 ans. De même, dès la première année, le paiement se fera sur la base d’un taux d’intérêt de 6,0000% et 6,4000% l’an.

Le but de l’émission d’obligations assimilables du trésor dans tous les pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (Umoa) est de mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat du Bénin. Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d’échéance, précisent conditions d’émission.

Par ailleurs, rappelons que l’accès au marché primaire est réservé aux intermédiaires agréés qui disposent de comptes auprès de la BCEAO que sont les établissements de crédit, les organismes financiers régionaux, les sociétés de gestion et d’intermédiation (Sgi), les spécialistes en valeurs du trésor (Svt). Les autres investisseurs peuvent soumissionner au travers de ces intermédiaires agréés. Le montant par souscription ne peut dépasser 60% du montant mis en adjudication.