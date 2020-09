Depuis 2016, L’ONG La Fraîche Rosée parcourt les villages de Tori-Bossito, Dogbo et Djakotomey en réalisant des missions médicales gratuites grâce à son partenariat avec des ONG internationales. Partenaire du Ministère de la Santé, la Fraîche Rosée travaille depuis des années pour l’accès aux soins primaires dans les zones rurales avec un impact de plus 10 000 personnes touchées ces dernières années. Au cours de ces missions médicales, elle offre aux populations des consultations médicales gratuites, une prise en charge des ordonnances médicales, le pansement des plaies, le soutien financier aux enfants atteints de pathologies parfois complexes et anime des séances de sensibilisation sur le paludisme, la malnutrition, les maladies chroniques et l’hygiène générale.

Très sensible à la cause des enfants malades, la Fraîche Rosée appuyée par son partenaire Mission Humanitaire (France) a pris entièrement en charge ces dernières années, le traitement des enfants souffrant d’ostéomyélite, de malnutrition sévère, de prolapsus rectal, d’hernie scrotale, d’ulcère de Buruli et de paludisme grave.

La dernière action humanitaire de la Fraîche Rosée remonte au 30 Juillet 2020 par la prise en charge complète à coût de millions au CNHU de l’intervention chirurgicale d’un petit garçon souffrant d’une tumeur thoraco-lombaire identifié à Tori-Bossito lors d’une mission médicale foraine. C’est le fruit de la coopération avec l’association humanitaire TERIYA de France et des contributions financières de donateurs privés étrangers.

Grâce au formidable travail des chirurgiens pédiatres du CNHU, l’opération chirurgicale a été un succès et le jeune garçon qui séjourne toujours au CNHU, retrouvera dans les tous prochains jours son village.

Contacté, Monsieur KODO Célestin, Président de l’ONG La Fraîche Rosée remercie l’équipe médicale du CNHU, tous les donateurs et partenaires qui appuient les actions de son organisation et lance un appel à l’endroit de toutes les bonnes volontés qui souhaitent leur emboîter le pas.

Par ailleurs rappelons que la Fraîche s’implique également dans l’accès à l’éducation dans les zones rurales et a déjà à son actif, quatre (4) écoles primaires publiques réfectionnées dans la commune de Tori-Bossito.

Fréjus SOSSOU (Collaboration)