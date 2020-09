Malgré l’interdiction des fêtes à caractère identitaire, en raison de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la Gaani, édition 2020 va être célébrée. Ainsi en a décidé la cour impériale du royaume de Nikki au terme du conseil hebdomadaire tenu dans la journée du vendredi 04 septembre dernier.

La lourde responsabilité est revenue à sa Majesté Sinadunwiru, premier ministre de la cour impériale de Nikki d’annoncer la nouvelle. Dans sa déclaration, le souverain a fait savoir que l’édition 2020 de la Gaani sera célébrée le 31 octobre prochain. Une célébration qui réunira les peuples Baatonu et Boo du 30 octobre au 1er novembre 2020, pour célébrer leur culture, en dépit de la progression de la pandémie du coronavirus.

Il est à noter que la Gaani est une fête traditionnelle annuelle célébrée par ces deux peuples. C’est une fête identitaire des fils et filles du Baaru Tem et qui réunit tous les fils et filles de l’ère culturel Baatonu et Boo non seulement autour de leurs us, coutumes, pratiques et traditions, mais aussi autour de leurs patrimoines. C’est le souverain Sunɔ Sero qui a institué la fête identitaire de la Gaani.

Cependant, précise la cour impériale de Nikki, la Gaani édition 2020 sera célébrée conformément aux recommandations du gouvernement dans le strict respect des règles barrières de la Covid-19.