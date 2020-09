Une structure de microfinance située au quartier Gah dans le troisième arrondissement de la ville de Parakou, a connu un cambriolage. L’incident a eu lieu dans la nuit du lundi 31 août dernier. Bilan? un mort. La victime est un agent de sécurité qui a été agressé, ligoté et a rendu l’âme. Son corps a été découvert mardi matin par le personnel et les clients de la structure.

Les hors-la-loi ont repris du service dans la ville de Parakou. Les populations de Gah dans le troisième arrondissement de Parakou se sont réveillés ce mardi avec une triste nouvelle. L’agent de sécurité d’une structure de microfiance a été ligoté par des malfrats lors d’un cambriolage. C’est un médecin assermenté qui a apporté l’information. L’agent de santé a indiqué que la scène s’est produite dans un garage de la structure.

Ibrahim Chabi Mama, ancien premier adjoint au maire de Parakou et actuel chef du troisième arrondissement de la ville n’a pas manqué d’attirer l’attention de ses administrés sur les lieux à fréquenter et à être prudent en cette période de pluie où règne l’insécurité. Les brigades de sécurité dans les quartiers pourraient être la solution aux nombreux braquages et cambriolages souvent enregistrés dans la ville, a fait remarqué l’élu communal. Notons que les malfrats ont démoli et vidé un coffre-fort. Le montant dérobé n’est toujours pas connu.