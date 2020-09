Les éléments de la police républicaine de N’dali ont mis la main sur un réseau de vol à main armée et de cambrioleurs. Les hors-la-loi ont été appréhendés la semaine écoulée au cours d’une opération qui a duré quatre jours. Plusieurs matériels et équipements ont été arraisonnés et cinq malfrats arrêtés.

Après la ville de Parakou, les éléments de la police républicaine de la commune de N’dali ont procédé au cours de la semaine écoulée à un grand nettoyage. Ils ont démantelé plusieurs réseaux de banditisme installés au cœur de la commune. En effet, du 1er au 4 Septembre 2020, une opération a été initiée par la police pour mettre la main sur les divorcés sociaux de N’dali.

L’opération a a eu lieu dans l’arrondissement central de N’Dali et a permis de démanteler deux réseaux spécialisés dans le cambriolage à domicile et des boutiques et de vol à main armée de motos. Les éléments de la police républicaine suite à l’opération ont interpellé cinq individus présumés braqueurs et ont réussi à saisir cinq motocyclettes et des matériels et équipements issus de vols.

La police a annoncé que l’opération va s’étendre au niveau des autres poches d’insécurité de la commune de N’dali. Des rondes se feront au quotidien pour mettre hors d’état de nuire ces divorcés sociaux.