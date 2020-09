Ce proverbe nous vient des côtes tanzaniennes en langue d’origine Swahili : « Mfuata nyuki hakosi asali » que l’on retrouve plus aisément en anglais « one who follows bees will never fail to get honey ». Les abeilles en plus d’êtres des insectes, forment une catégorie d’hyménoptères avec plus de 20.000 espèces d’abeilles répertoriées dans le monde entier. Les abeilles sont aussi des espèces pollinisatrices grâce auxquelles nous obtenons les variétés de miel.

Annonces

Le miel est cette substance sucrée que fabriquent les abeilles butineuses grâce au nectar de fleurs ou sécrétions sucrées des végétaux et leur stratégie de production très organisée. Rien d’étonnant alors que la sagesse africaine tire de cet être vivant et des phénomènes naturels qu’il produit plusieurs enseignements.

Dans cette expression, la mention de l’abeille n’est pas pour évoquer la douleur de la piqûre des abeilles mais surtout pour mettre en évidence le bienfait des actions de ces insectes : le miel. Le miel de la biodiversité africaine vient ici servir de parallèle ou l’établissement de phénomènes bienfaisants avec les éléments naturels de la vie. Par contre, la poursuite des abeilles, représente un individu en quête de miel littéralement certes mais en fait plus de bien-être au sens figuré qui fera sourire ce dernier ou faire rayonner son visage de satisfaction. Le miel peut se comparer également aux biens matériels (argent, immobilier, automobiles, etc.) ou à un succès. Dans le cadre de ce proverbe, les anciens ne manquent pas d’insister sur le fait que la poursuite du bien-être, du bonheur ou des abeilles (mentionnées ici) recouvre un ensembles de défis ou une course à en perdre le souffle.

Annonces

La persévérance est ainsi mise en évidence de nouveau comme toujours dans les cultures africaines. Le fait de mentionner une garantie d’obtention du miel après une poursuite des abeilles indique que ses efforts ne seront pas vain grâce à sa persévérance. Ainsi l’individu concerné à force de ne pas cesser de se rendre à la chasse des abeilles ou de ce bien-être et ce malgré les défis sur son cheminement, ne manquera jamais d’obtenir le miel recherché. La véritable signification de ce proverbe est donc de convaincre les héritiers ou l’interpellé comme ceux qui l’entendent, qu’à force de persévérer, l’on finit toujours par atteindre un certain succès qui procurera beaucoup de plaisir. Sur ce, la Nouvelle Tribune vous encourage à poursuivre vos rêves et vous souhaite un bon succès !