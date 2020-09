L’acteur américain Chadwick Boseman, que le grand public connaît pour le rôle du roi T’Challa aka Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel, a succombé à un cancer du côlon à l’âge de 43 ans. Deux semaines après son décès, le magazine américain People a révélé de nouvelles informations sur les causes de son décès et sur son inhumation. D’après son certificat de décès que le magazine a consulté, Chawick Boseman repose depuis le 3 septembre 2020 au Welfare Baptist Church Cemetery à Belton, une ville située à 18 kilomètres de la ville qui l’a vue naître, Anderson.

Le certificat de décès de l’acteur précise par ailleurs, qu’il est décédé d’une « défaillance multiples d’organes », occasionnée par le cancer du côlon. Dans le communiqué qui était publié sur ses comptes, et qui annonçait son passage à l’au-delà, il était révélé qu’il trainait depuis longtemps le mal qui le rongeait en silence. « En 2016 on avait annoncé à Chadwick qu’il était atteint d’un cancer du côlon de stade III et depuis quatre ans il se battait malgré sa progression en stade IV. Véritable combattant, Chadwick a persévéré et mené cette bataille et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant aujourd’hui, » figurait sur ses comptes.

Il sera immortalisé

A l’occasion de la cérémonie funéraire, le film Black Panther a été projeté, des costumes de Black Panther ont été également portés par des enfants pour lui rendre hommage. « L’événement a eu lieu dans un amphithéâtre en plein air avec des mesures de distanciation sociale en place. La plupart des participants portaient des masques, tandis que de nombreux enfants portaient des costumes de Black Panther en son honneur » a indiqué le magazine américain.

La ville natale de Chadwick Boseman, Anderson, souhaite immortaliser son acteur. Un porte-parole du bureau du maire a déclaré que la ville travaillait déjà sur un mémorial permanent en son honneur. Le porte-parole a déclaré que le mémorial serait une statue avec des éléments de sculpture et de peinture murale.