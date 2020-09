L’enquête autour de l’attentat survenu près de l’ancien siège de Charlie Hebdo, commence à livrer ses premiers résultats. Après 96 heures, la Brigade criminelle ainsi que la Direction générale de la sécurité intérieure a ainsi pu établir l’ensemble des motivations de l’assaillant et surtout, les circonstances entourant ce drame.

Selon le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, l’individu d’origine pakistanaise, s’en prend à un homme de 32 ans et une femme de 28 ans, en train de fumer juste sous la fresque rendant hommage aux victimes de l’attentat de janvier 2015, commis par les frères Kouachi. La scène durera 15 secondes environ. La jeune femme, violemment battue, présentera de multiples plaies et fractures. Son collègue lui, est toujours hospitalisé dans un état très grave.

L’enquête avance au sujet de l’attaque survenue à Paris

Le terroriste prendra alors la fuite et entrera dans le métro Richard Lenoir. Il entrera alors en contact avec un témoin qui tentera de le raisonner. Arrêté, les policiers découvriront plus loin, deux bouteilles de white-spirit, un marteau et un billet de train datant du 3 septembre dernier. Au cours de son entretien, il a confirmé avoir prémédité son geste, effectuant des repérages. L’objectif initial, était alors d’incendier les locaux. C’est en croisant les victimes qu’il prendra la décision de modifier ses plans.

Le terroriste, mis en examen

Inconnu des services de police, l’individu est arrivé en France après être passé par l’Iran, la Turquie puis l’Italie. Il a été interrogé 96 heures durant, avant d’être déféré au parquet pour sa mise en examen, pour «tentative d’assassinats» terroristes et «association de malfaiteurs terroriste». Se mettant en scène dans diverses vidéos, ce dernier serait un proche du Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP), parti politique pakistanais, prônant l’islamisme radical.