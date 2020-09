Une nouvelle distinction vient décorer le palmarès déjà fort élogieux des prix remportés par les étudiants de l’ISMA. Le Film « Orisha » de l’étudiante Leïla Olayèmi Adjé Chabi vient en effet de remporter le prix de la francophonie au festival Clap Ivoire 2020. Décerné par Madame la ministre de culture et de la francophonie de côte d’Ivoire, il s’agit du deuxième grand prix du festival après le grand prix Codjo EBOUCLE.

Pour rappel, le Festival Clap Ivoire International se déroule chaque année en côte d’Ivoire et réunit les réalisateurs des pays membres de la CEDEAO où les directions nationales des centres de la cinématographie ont procédé à leur sélection. A cet important rendez-vous sous régional, le Centre National de la Cinématographie et de l’Imagerie Animée (CNCIA) du Bénin a sélectionné les films réalisés par deux diplômés de l’ISMA. Il s’agit de Leila ADJE CHABI dans la catégorie Fiction et de Wenceslas BIAOU dans la catégorie Documentaire.

Cette énième distinction vient confirmer la qualité de la formation donnée à l’ISMA, par les enseignants de haut rang faisant autorité dans leurs divers corps de métier.