Le professeur Joël Aïvo continue inlassablement son périple. Depuis plusieurs mois où il va à la rencontre des populations, vendredi 18 septembre dernier, l’équipe restreinte a pris ses quartiers dans le département des Collines. Le message reste le même, inclure les citoyens de tous les coins et recoins à la transformation réelle du Bénin.

Annonces

Joël Aïvo et les siens étaient en fin de semaine écoulée, en tournée dans les zones non encore parcourues. C’est le cas des communes de Savalou et de Bantè dans le département des Collines. A travers un dialogue itinérant, l’universitaire entend expliquer aux béninois la situation que traverse le pays. Presse muselée, liberté d’expression ballonnée, institutions de la république sous ordre, autant de faits majeurs qu’expliquent aux populations l’agrégé de droit public.

Nourrir le dialogue itinérant en mettant au cœur les béninois à l’élaboration d’un plan de relance du pays. C’est l’objectif premier de l’initiative qui prend corps et qui attire la jeunesse. La restauration des acquis de la conférence des forces vives de la nation est l’un des souhaits des différentes couches de la société rencontrée. Sur le désarroi des enseignants rencontrés à Savalou, l’universitaire indique qu’ « il est de la maltraitance infligée aux enseignants comme de celle infligée à tous les agents de l’Etat qui vivent une injustice globale ».

Annonces

La détermination de Savalou et l’engagement énergétique de Bantè sont pour nous, l’expression manifeste de l’empressement des béninois à œuvrer au retour de la démocratie, de la paix et de la justice sociale, a indiqué l’équipe restreinte du professeur Joël Aïvo. La délégation du Rassemblement a rendu une visite de courtoisie aux rois de Bantè, sa majesté Adé Mouiloutou et au roi d’Akpassi, sa majesté Ilougbafoyé. Les deux souverains ont salué l’engagement du professeur pour la république au moment où la peur gagne les cœurs.