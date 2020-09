Poursuivi pour corruption active et passive, blanchiment en bande organisée et abus de confiance, Lamine Diack a écopé de 4 ans de prison dont deux ferme hier mercredi 16 septembre. Le verdict a été prononcé par le tribunal correctionnel de Paris. L’ex président de la Fédération internationale d’Athlétisme est reconnu coupable d’avoir permis de retarder dès fin 2011, des procédures disciplinaires contre les athlètes russes soupçonnés de dopage en échange de financements provenant de leur pays.

Les avocats de Lamine Diack ont annoncé qu’ils allaient faire appel de cette décision « injuste et inhumaine ». Le fils de l’intéressé va également contester sa condamnation. En effet, Papa Massata Diack qui faisait partie des six prévenus dans ce dossier a écopé de cinq ans de prison. Au moment des faits ce dernier était le directeur marketing de la Fédération internationale d’Athlétisme. Tout comme son père, il a éte reconnu coupable de corruption active et passive, de blanchiment en bande organisée et abus de confiance.

L’homme écope aussi d’un million d’euros d’amende et un mandat d’arrêt international a été délivré contre lui. Son avocat Me Moussa Sarr a dénoncé une « condamnation injuste » parce que selon lui « les règles d’un procès équitable n’ont pas été respectées ». « On n’a pas permis à mon client de prendre part au procès afin de se défendre » a-t-il ajouté confirmant au passage la décision de M Diack d’interjeter appel. Signalons que son client avait refusé d’assister à son procès en juin dernier. Il est resté à Dakar.