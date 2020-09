Au Canada, une femme en mauvaise santé mentale a tué sa mère âgée de 61 ans. Le drame s’est déroulé le 28 janvier 2018 dans le logement de la victime à LaSalle, un arrondissement de la ville de Montréal au Québec. Meng Ye a poignardé sa génitrice dans le dos, lui perforant un poumon. L’infortunée a succombé à ses blessures. Jugé pour meurtre prémédité, la jeune femme a été finalement reconnu coupable d’homicide sans préméditation. « Il y a absence de préméditation, l’acte apparaît spontané et (est) le fruit de sa maladie » a estimé le juge en charge de l’affaire ce mercredi, relevant au passage que Meng Ye , n’avait pas d’antécédents judiciaires. Elle a été condamnée à 6 ans de prison.

Elle voulait incendier le logement de sa mère pour se sauver d’une attaque

La jeune femme de 36 ans souffrait de troubles psychotiques. Elle était traitée par un psychiatre depuis 2002. Son état ne s’est apparemment pas amélioré depuis lors puisqu’elle délirait souvent, persuadée qu’une « organisation » allait mettre fin aux jours de sa mère et de sa fille d’un an sous ses yeux. Ce qui lui coûterait la vue. C’est du moins ce qu’indique le résumé des faits déposé au tribunal de Montréal. Dans le but donc de se « protéger et de protéger sa famille, elle a acheté un pistolet à impulsion électrique et des grenades fumigènes, et elle a commencé à se déplacer avec un couteau ».

Elle achètera ensuite de l’essence dans l’intention d’incendier le logement de sa mère. Dans sa tête cela lui permettrait de se sauver de cette attaque qui pour elle était plus qu’imminente. Elle n’était pas encore passée à l’acte quand sa mère est tombée sur les bidons d’essence. Une querelle éclate et Meng Ye sort un couteau de chasse qu’elle plante dans le dos de sa génitrice.