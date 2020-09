Le Bénin à l’instar les autres pays a célébré, ce mercredi 16 septembre 2020, la 33e journée mondiale de la préservation de la couche d’ozone. Cette célébration a été marquée par diverses activités à l’initiative du ministère du Cadre de vie et du Développement durable à travers le bureau national Ozone. Le thème de cette 33e journée mondiale de la préservation de la couche d’ozone est «L’ozone pour la vie ». Au Bénin, la célébration a permis de distinguer seize femmes qui se font remarquer par leurs actions de protection de la couche d’ozone.

Le ministre du Cadre de vie, José Tonato a saisi l’occasion pour renseigner sur les engagements du Bénin. A l’en croire, l’objectif est d’évaluer le chemin parcouru depuis l’adoption de la convention de Vienne relative à la protection de la couche d’ozone, et la mise en œuvre du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone puis de susciter une plus grande prise de conscience de la population vis-à-vis de cette précieuse couche sans laquelle aucune vie ne serait possible sur terre. Selon le ministre, «la dernière évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone réalisée en 2018 démontre que certaines pratiques de la couche d’ozone se sont rétablies ».

Mais, «une veille permanente doit être observée jusqu’à sa reconstitution totale en restant vigilant et en luttant contre toutes les sources illicites de commercialisation des substances appauvrissant la couche d’ozone ». C’est pourquoi, le Bénin soutien sans réserve l’amendement de Kigali au protocole de Montréal entré en vigueur le 1er janvier 2019 en réduisant progressivement les hydrofluorocarbures (HFC) qui sont des fluides sans gaz qui contribuent au réchauffement du climat. Et, selon José Tonato, le Bénin fait office de bon élève en matière de gouvernance environnementale. Pour lui, il est du devoir des Béninois de maintenir le cap dans la lutte pour la préservation de la couche d’ozone.

Des actions à mener

Dans le cadre de la célébration de cette journée, le Bénin se propose de faire le point de l’utilisation des équipements mis à la disposition des centres de formation et des associations départementales des frigoristes, des constats faits sur la gestion des équipements au niveau des associations départementales, d’outiller les différents acteurs pour accompagner le ministère du Cadre de vie dans la lutte contre l’érosion de la couche d’ozone ainsi que les contrôleurs de commerce pour la lutte contre le commerce des fluides frigorigènes de mauvaise qualité. Il s’agit aussi de vérifier la qualité des fluides frigorigènes vendus dans les boutiques des grandes villes du Bénin ainsi que l’application de l’arrêté interministériel réglementant l’importation et la commercialisation des HCFC et HFC.