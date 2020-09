Deux mois avant le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd par un policier américain, Daniel Prude un autre Afro-Américain avait été tué par les forces de l’ordre. Ce dernier était âgé de 41 ans. Son frère a déclaré au cours d’une conférence, le mercredi 02 septembre dernier, avoir fait appel aux policiers pour qu’ils l’aident, et pas pour qu’ils le tuent. C’était le 23 mars 2020, que l’interpellation policière avait eu lieu. Selon Joe, le frère de Daniel Prude, celui-ci avait d’importants troubles mentaux. La victime qui avait un emploi en manutention était père de cinq enfants.

Il a été immobilisé au sol

Plusieurs images fournies par les caméras de la police, montrent que Daniel Prude n’était pas dangereux, au-moment de l’arrestation. Le jour de son interpellation, la victime allait visiter son frère et n’avait pas d’armes sur lui. Cela, n’avait cependant pas empêché les policiers à l’immobiliser au sol. Avant que ceux-ci ne débarquent, Daniel Prude s’était mis à courir, sans vêtements, dans la neige. Toujours selon les images de la police, on voit clairement l’homme arrêté, qui se montrait coopératif, puisqu’il ne résistait pas aux forces de l’ordre. Cependant, Daniel Prude crachait et criait souvent. Les policiers lui ont par la suite mis une « cagoule à crachats » sur la tête, après qu’il leur ait fait savoir qu’il était malade du nouveau coronavirus.

Il meurt une semaine après

Les policiers usaient toujours de brutalité, malgré le fait qu’il était tout nu et dans la neige. Un parmi eux avait même exercé une pression sur sa tête, lui ordonnant d’arrêter de cracher. Quelques temps après, un autre a remarqué que Daniel Prude avait assez froid. Avant qu’il ne soit conduit à l’hôpital avec une ambulance, les médecins avaient essayé de le réanimer. Cependant, il est mort une semaine après. Le mercredi dernier, une manifestation concernant le décès de Daniel Prude, a eu lieu dans la ville de Rochester. Selon les informations de plusieurs médias américains, plusieurs personnes ont été mises en détention après qu’elles se soient introduites dans l’immeuble de la sécurité publique.