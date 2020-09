Par le canal d’une publication qu’elle a faite sur les réseaux sociaux, la star de la musique camerounaise Daphné Njie Efundem est revenue sur une partie un peu gênante de sa vie. En effet, l’interprète de « Calée » a notamment confié aux internautes avoir souffert de beaucoup de maux suite à un viol dont elle a été victime quand elle n’était qu’un enfant. Cette situation l’aurait traumatisée et aurait eu des impacts négatifs sur ses relations affectives.

“J’ai été violée quand j’étais enfant”

« J’ai été violée quand j’étais enfant par quelqu’un dont je ne me souviens pas. J’ai vécu une série de dépressions, d’anxiété et de crises de panique et une détérioration de ma santé due au traumatisme que j’ai subi. Je souffre de crise de panique et je vomis à chaque fois que j’essaie d’être dans l’intimité parce que je sens encore l’odeur forte de la sueur et des flashbacks (…) », a-t-elle laissé lire dans sa publication.

Sa dernière relation intime remonte à 10 années en arrière

Elle indique avoir à plusieurs reprises refusé de suivre un traitement. La jeune artiste de 31 ans a également confié par le canal de cette publication avoir souvent été traitée de lesbienne parce qu’elle refusé d’avoir des relations intimes avec des hommes. Selon la publication qu’elle a faite, sa dernière relation sexuelle remonte à 10 années en arrière. Elle a fini par assurer à ses abonnés qu’elle a suivi il y a deux ans un traitement qui l’a fait sentir mieux désormais.

Une page désormais tournée?

Elle indique s’être coupé les cheveux pour faire dos à cette partie de son histoire. « Grace à leur prise en charge, j’ai pu surmonter mes dépressions, je suis de plus en plus moins anxieuse et plus confiante. En coupant mes cheveux, j’ai jeté tout ce qui m’entravait. Je peux dire que je suis née de nouveau, prête à redevenir une femme, assertive, intrépide, pleinement autonome », a martelé la star qui a été nominée meilleure artiste féminine d’Afrique Centrale aux Afrimma, en 2016.