Le président américain Donald Trump s’en est une fois de plus pris à son rival démocrate à la prochaine présidentielle américaine, Joe Biden. En effet, dans un discours hier, lundi 07 septembre 2020, le locataire de la Maison Blanche a traité l’ancien vice-président de « stupide », tout en mettant en garde les Américains contre ce dernier et les « démocrates radicaux ». Selon lui, ces derniers pourraient entraîner la chute de l’économie du pays.

Une restauration de « la loi et de l’ordre »

A l’en croire, le gouvernement chinois tire profit des personnes stupides et Joe Biden « est quelqu’un de stupide ». Lors de son discours, le numéro un américain a choisi de parler principalement d’une restauration de « la loi et de l’ordre » dans le pays. Pour lui, Joe Biden a l’intention de laisser les Etats-Unis au coronavirus. « Il veut livrer nos familles aux violents d’extrême gauche, et il veut livrer nos emplois à la Chine » a-t-il ajouté. Notons que ces propos de Donald Trump interviennent dans un contexte où les sondages le montrent devancé par Joe Biden.

Selon les sondages nationaux, ça fait depuis un mois que le démocrate dépasse son rival républicain d’entre six et huit points de pourcentage. L’écart entre les deux candidats est souvent plus restreint dans la marge d’erreurs. Cela, dans une douzaine de principaux Etats qui font basculer d’un parti ou de l’autre dans les élections présidentielles.