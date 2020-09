Le premier volet des travaux de dépollution de la baie de Hann a été lancé. L’information a été donnée sur le compte Twitter du gouvernement français (France au Sénégal). Selon la publication datant d’hier vendredi 25 septembre 2020, la France à travers l’agence française de développement (AFD), en collaboration avec l’union européenne et les Pays-Bas, aidera le Sénégal dans la restauration de la qualité des eaux, l’amélioration du cadre de vie des riverains et la redynamisation du tourisme et de la pêche.

Le directeur de l’ONAS s’était réjoui

Notons que l’acte de démarrage effectif des travaux de dépollution de la Baie de Hann avait été signé au cours du mois d’avril 2020, entre le directeur général de l’ONAS, Lansana Gagny SAKHO, et le représentant de la société en charge d’un lot de travaux. Cela avait réjoui le directeur de l’ONAS qui a évoqué notamment plusieurs années d’attente des communautés locales avant de voir le projet se concrétiser. « Nous sommes sortis de la phase de signature de convention. Le contrat de que nous venons de signer, c’est pour le démarrage effectif des travaux du projet » avait-t-il déclaré.

Lansana Gagny SAKHO n’avait pas manqué d’ajouter que « l’AFD, la Coopération Néerlandaise, et l’Union Européenne, l’ONAS, nous avions oublié l’appartenance de nos institutions pour travailler à faire avancer ce projet. Il y avait une complicité entre les différents partenaires. A mon avis cette approche mérite d’être documentée. Nous devons tous apprendre de ce projet ».

