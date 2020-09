Une infirmière et un médecin sont accusés « d’empoisonnement avec préméditation » en France. L’information a été donnée par le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, hier vendredi 11 septembre 2020. Il a précisé que la victime était un homme âgé de 82 ans. Le magistrat a souligné que ce dernier aurait demandé à ce qu’il soit euthanasié en échange d’une rémunération. Cependant, après avoir passé plusieurs jours dans le coma, il s’est réveillé tout en s’étonnant du fait qu’il soit encore en vie, alors qu’il était censé être mort.

Ils ont été placés en détention provisoire

Ce sont ces propos qui ont alerté le service de réanimation de l’hôpital. Celui-ci a ensuite fait appel au procureur. A en croire ce dernier, l’octogénaire est mort un mois après s’être réveillé du coma. Le médecin et l’infirmière mis en cause ont été placés en détention provisoire. Grégoire Dulin a fait savoir que la femme est également suspectée « d’abus de faiblesse » et « d’administration de substance nuisible de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de l’octogénaire ». Par ailleurs, d’autres faits graves incriminants le médecin et l’infirmière existent.

Les enquêteurs ont fait une grande découverte

L’un d’entre eux provient de la banque de l’octogénaire et concerne d’importants transferts de fonds. Cette anomalie a amené les forces de l’ordre à arrêter le mardi dernier, notamment l’infirmière et le médecin de même que d’autres proches. Les enquêteurs sont aussi tombés sur une découverte plus qu’étonnante. La victime et l’infirmière avaient une relation qu’ils ont qualifiée d’ « ambigüe ». Cette dernière aurait reçu des virements dont le total s’élève à plus de 180 000 euros.

