Il y a un an jour pour jour, l’ancien Président français Jacques Chirac poussait son dernier souffle. Les proches de l’ancien Président qui avait 87 ans plus tôt des nouvelles pas très rassurantes sur son état de santé. Dans le monde, une pluie de d’hommages pour cet ancien homme d’état qui a marqué l’histoire de la France. Dans la presse, s’en sont suivies des révélations sur des pans de sa vie inconnus du grand public. Un an après la France s’en souvient encore.

Annonces

Hier, vendredi, à l’église Saint-Gervais de Paris (IVe arrondissement), une messe a été célébrée en hommage à Jacques Chirac. Aujourd’hui, 26 Septembre, jour de commémoration de son décès, Emmanuel Macron se rappelle de cet ancien président de la France. Sur Twitter, le locataire de l’Elysée a salué la mémoire de cette figure politique française. “Il y a un an, le Président Chirac nous quittait.. Jamais nous n’oublierons ses combats et ce qu’il a fait pour la France“, écrit E. Macron.