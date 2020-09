Les USA et la Russie, c’est connu, sont régulièrement pour des raisons évidentes de leadership, souvent en désaccord et en opposition sur des questions de géopolitiques. Si avant l’avènement de l’ère Trump, les rapports entre les deux pays étaient plus « froides » qu’autre chose ; avec l’actuel locataire de la Maison-Blanche, ils étaient ,sans être plus chaleureux, moins conflictuels. Des accointances révélées entre Trump et Moscou, notamment pour les élections présidentielles américaines de 2016, continuaient encore à menacer la gouvernance Trump.

Alors que les USA s’apprêtaient dans quelques semaines, à de nouveau aller au scrutin présidentiel, le président russe Vladimir Poutine dans une déclaration du Kremlin, proposait aux USA d’échanger des « garanties » mutuelles de non-ingérence dans les « affaires intérieures de chacun ». Et bien évidemment étaient incluses les joutes électorales.

Poutine tend une perche à Trump

En 2016, les agences de renseignement américaines ont conclu que la Russie était intervenue dans l’élection présidentielle américaine dans le but de la faire pencher en faveur de Donald Trump, notamment en piratant la campagne de sa rivale Hillary Clinton. Des allégations rejetées par Moscou. Mais aux USA, cette ingérence revenait régulièrement au-devant de la scène politique alors qu’approchaient à grands pas les prochaines joutes électorales présidentielles.

En outre, la Russie était et de façon récurrente, par nombre gouvernements occidentaux, accusée de tentatives d’espionnage. Des tentatives qui pour la plupart, étaient menées via le numérique. Il y a quelques semaines à peine Microsoft révélait des tentatives d’espionnage de personnes liées à la fois à Trump et à Biden par pirates informatiques liés à la Russie, à la Chine et à l’Iran, les trois grands axes de tensions en politiques étrangères américaines.

Mais ce vendredi révélait le Kremlin, le président russe trouvait que « l’un des principaux défis stratégiques de notre époque » était notamment « le risque d’une confrontation à grande échelle dans la sphère numérique ». Aussi, Vladimir Poutine avait-il jugé pertinent de proposer aux USA « d’approuver un programme complet de mesures pratiques pour réinitialiser » les relations entre les deux pays en matière de TIC. Mais aussi et surtout d’ « Echanger des garanties de non-ingérence dans les affaires internes de chacun, y compris les processus électoraux ».