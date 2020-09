Le richissime homme d’affaires américain Bill Gates a confié lors d’une interview qu’il a accordée à l’agence Bloomberg ce qui fait la différence entre le co-fondateur d’Apple Steve Jobs et son contemporain Elon Musk. Pour le patron de Microsoft les deux hommes ont chacun d’eux des qualités qui leurs sont personnelles. Il estime que la différence fondamentale qu’il y a entre les deux hommes est l’expérience qu’a capitalisée le patron de Tesla et le génie qui habite Steve Jobs dans le choix de ses collaborateurs.

Elon est expérimenté selon Gates

«Elon est plus un ingénieur expérimenté. Steve était un génie de la conception, du choix des personnes et du marketing », a notamment fait savoir Bill Gates. Il insiste sur le fait que la confusion entre les deux hommes dans une pièce ne soit véritablement pas possible. Le patron de Microsoft fait remarquer que ce qu’il sait de Elon Musk est qu’il est capable de superviser lui-même les travaux dans une usine à des heures indues.

Steeve Jobs, “un sorcier pour motiver les gens”

«Je suis personnellement sur cette ligne, dans cette machine, essayant de résoudre les problèmes personnellement là où je peux», a effectivement confié l’ingénieur sud-africain naturalisé américain lors d’un appel. Le patron d’Apple par contre est caractérisé la manière de choisir ses collaborateurs. Il «était un tel sorcier pour motiver les gens … Je pouvais le voir lancer les sorts, puis je regardais les gens et les voyais hypnotisés», a déclaré Bill Gates.