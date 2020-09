L’évènement qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce samedi 05 septembre 2020 et dans les canards en ligne proches du régime de la Rupture est sans conteste l’interview accordée par Lionel Zinsou à Rfi sur l’émission ’’ Eco d’ici Eco d’ailleurs’’ de Jean-Pierre Boris.

Ce jour même, nous avons publié tour à tour sur notre site d’abord, les différentes séquences de l’émission et les réactions des Béninois sur les réseaux sociaux relayés par les différents fora whatsapp. Par souci d’équilibre, nous avons transféré via les réseaux sociaux quelques unes de ces prises de position à l’ancien premier ministre et ancien candidat malheureux à l’élection présidentielle de mars avril 2016. Il nous a fait l’honneur et l’amitié de réagir à chaud, en attendant une meilleure occasion pour un entretien plus substantiel sur les brûlantes questions de l’heure.Prenez le rendez-vous!

Rappelons à toutes fins utiles à nos internautes que les relations entre LNT et l’ancien premier ministre remontent à l’époque où nous avions écrit six mois avant tout le monde que le président Yayi s’apprêtait à le désigner comme dauphin. A ce moment, personne ne nous avait pris au sérieux ni même fait attention à une information que nous avons reçue de source très bien informée que nous saluons au passage. Par la suite, l’ex-premier ministre nous a fait l’honneur de la toute première interview jamais accordée à un média béninois (à lire ici) à un moment où il privilégiait par dessus tout les médias français.

Ci-dessous la réaction de Lionel Zinsou qui ne met pas fin à la polémique soulevée par son intervention.

«Merci de m’avoir communiqué toutes ces réactions à mon interview de RFI. Commentaires:

il est bien normal que les auditeurs béninois commentent seulement les trois citations concernant le Bénin, soit 5 minutes sur cinquante. Cela dit, pour ceux qui écouteront l’ensemble, le cœur du sujet porte sur tout à fait autre chose . je ne sais pas si votre sélection reflète votre propre réaction qui, à l évidence m’intéresse, mais elle est un peu exclusive des réactions qui sont positives même chez des opposants sincères. j’avais tout à fait anticipé les impulsions hostiles de certains. On chercherait en vain, dans cette interview, un compliment au gouvernement.Je crois pour ma part que souligner les progrès agricoles accomplis au Bénin par les travailleurs depuis quinze ans n’emporte pas de jugement sur le Pouvoir. Mais j étais sûr que cela serait sorti du contexte . Quand on accepte une position publique, on accepte aussi par là même les caricatures, les insultes ou les calomnies. Donc rien de nouveau. Je n‘y ai d’ailleurs jamais répondu.

Je suis donc très habitué aux commentaires qui ressortent de façon mécanique:’’ je ne connais pas le Bénin, je n’y ai jamais rien fait, je me déguise ridiculement en boubou, je suis un blanc travaillant pour la FrancAfrique, je suis un complice de Patrice Talon, j’ignore le sentiment du Peuple … etc’’. il y a deux choses cependant qui m’ont toujours tenu à cœur : l’esprit de paix, qui a surpris certains, soit dans l’acceptation des résultats de l’élection présidentielle soit dans les appels à l’Union nationale contre l’esprit de vengeance. Et par ailleurs, mon refus de dénigrer les accomplissements réels du peuple du Bénin, au nom d’intérêts partisans ou personnels .»

P.S. Puisque vous publiez le petit texte de Monsieur Sinzogan pour me recadrer (voir notre article ici) rendez lui en privé le service de lui apprendre que ce qu’il appelle southernbridge na pas demandé le moindre agrément au Bénin.