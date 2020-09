Lionel Messi restera finalement à Barcelone. C’est ce qu’il convient de retenir d’un entretien qu’il a accordé à la plateforme Goal.com. Ce vendredi, au cours de cet entretien, l’Argentin de 33 ans indique qu’il n’irait pas se confronter à son club devant la Justice. Il avait évoqué au cours de la semaine dernière son envie de quitter le club catalan après les déboires rencontrés lors dernières rencontres. «Jamais de ma vie je n’irai en justice contre le club. Pour cela, je vais rester à Barcelone», avait déclaré le joueur.

“Je pensais que mon temps à Barcelone était terminé”

Il est revenu sur toutes les fois où il avait évoqué son envie de quitter le club. Il confiait notamment qu’à plusieurs reprises il s’était s’approché du président du club pour discuter mais sans réponses véritables. «J’ai dit au club, en particulier au président, que je voulais partir. Je le lui ai dit toute l’année. Je pensais qu’il était temps de partir et que le club avait besoin de plus de jeunes, de nouvelles personnes et je pensais que mon temps à Barcelone était terminé », a-t-il déclaré.

“Ce fut une année très difficile…”

Il a tout de même tenu à clarifier que la décision de partir n’était nullement liée au résultat des derniers matchs de la Ligue des champions. L’Argentin a indiqué qu’il a passé une année assez difficile au sein du club catalan. « Ce fut une année très difficile, j’ai beaucoup souffert à l’entraînement, dans les matches et dans le vestiaire. Tout est devenu très difficile pour moi et il est arrivé un moment où j’ai envisagé de chercher de nouveaux objectifs, de changer d’air. », a-t-il poursuivi.