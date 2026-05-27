Real Madrid : Mbappé élu meilleur joueur de la saison pour la 2e fois consécutive

Le Real Madrid a remis ce mercredi 27 mai le Prix du Joueur Cinq Étoiles Mahou à Kylian Mbappé pour la saison 2025-2026, distinguant ainsi l’attaquant français comme le meilleur joueur du club pour la deuxième année de suite. Le capitaine de l’équipe de France cumule 42 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues.

Deux trophées individuels majeurs en Liga et en Ligue des Champions

Au terme de la saison, Mbappé s’est imposé comme le meilleur buteur du championnat espagnol avec 25 réalisations en 31 matchs, devançant le Kosovar Vedat Muriqi (Majorque, 22 buts) pour décrocher le trophée Pichichi. Selon le site officiel de l’UEFA, il a également terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 15 buts au total — 13 inscrits lors de la phase de ligue, un record pour cette étape de la compétition, auxquels s’ajoutent deux réalisations en quarts de finale face au Bayern Munich. Le Real Madrid a été éliminé à ce stade.

La récompense du club montre la régularité du joueur tout au long de l’exercice : Mbappé a obtenu le Prix du Joueur Cinq Étoiles Mahou du mois à quatre reprises, notamment en août, septembre, novembre et janvier, selon les communiqués publiés par le Real Madrid sur son site officiel.

La continuité après une première saison de référence

L’année précédente, Mbappé avait déjà reçu cette même distinction à l’issue de la saison 2024-2025, sa première sous les couleurs madrilènes. Il avait alors inscrit 42 buts en 55 matchs et remporté le Pichichi avec 31 réalisations, ainsi que le Soulier d’Or européen. Cette consécration individuelle intervenait malgré un bilan collectif négatif — élimination en quart de finale de la Ligue des Champions par Arsenal et Liga perdue.

La tendance se reproduit en 2025-2026 : le Real Madrid n’a remporté aucun titre majeur cette saison, éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs par le Paris Saint-Germain et sorti en quarts de la Ligue des Champions. Sur le plan individuel, Mbappé aura signé sa huitième saison consécutive en tête du classement des buteurs de son championnat national.

« Je veux remercier tous les Madridistas et les gens qui ont voté pour moi. Je suis très heureux au Real Madrid », a déclaré l’attaquant en recevant son prix, selon le communiqué du club. La saison 2026-2027 du Real Madrid débutera l’été prochain, dans un moment de reconstruction après deux exercices sans titre en Liga.