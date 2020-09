Depuis sa prise de fonction, le ministre français de la justice a toujours eu maille à partir avec certaines personnalités politiques dans le pays. Mais le tonitruant avocat ne compte pas se laisser faire. Pour preuve sa dernière sortie à l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi sur la réforme des conditions de saisine du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

En effet, Nathalie Porte, députée du parti de droite les Républicains avait soumis un amendement exigeant que toute demande de saisine de l’institution se fasse dans un “français correct”. Une exigeance critiquée au sein du parti présidentiel par un député. Critique également formulée par le ministre de la justice, fils d’immigrée italienne qui n’était pas forcément excellente dans le maniement de la langue française. Comble de l’ironie, le texte de Mme Porte comportait lui-même une faute.

“Pardonnez-moi, Madame la Députée, je suis très choqué par cet amendement. Je voudrais vous dire, mais je ne vais pas m’étendre là-dessus, que quelqu’un qui m’est très proche et qui a la même nationalité que la nôtre est allé un an à l’école et qu’elle n’écrit pas le français comme vous… Je pense en particulier à ma mère qui a quitté son pays d’origine pour fuir la misère et elle est arrivée dans ce grand pays.”….Je voudrais également vous dire que vous avez présenté votre amendement et que vous avez dit : ‘Il devra-t-être.’ Il y avait un ‘t’ de trop, et pourtant, votre amendement, nous l’examinons“ a sèchement lâché le ministre.