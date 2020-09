C’est l’un des rappeurs les plus connus de la nouvelle génération. En France, un des frères du groupe de rap PNL, Ademo, a été arrêté et placé en garde à vue par la police. Les forces de l’ordre l’accusent «d’usage de stupéfiants», «outrage» et «rébellion».

Pour l’heure, pas de détails sur les raisons de l’altercation entre la police et Ademo. Des vidéos de la scène ont été diffusées sur la toile quelques instants après l’incident. Pour information, depuis 2015, le groupe PNL constitué des deux frères connait un succès aussi fulgurant qu’inattendu.

Lors de l’arrestation d’Ademo, des passants ont reproché aux forces de l’ordre leur violence, dénonçant le fait qu’ils l’étranglaient en face de sa famille. La militante antiraciste Assa Traoré qui milite pour la justice pour son frère Adama Traoré mort durant une garde à vue, a elle aussi condamné l’arrestation du rappeur.