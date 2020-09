Suite à une situation qui s’est produite ce samedi 5 septembre dans la prison de Valence, le syndicat UFAP Unsa a lancé un appel au blocage de la maison d’arrêt le lundi 7 prochain à partir de 6 heures. Les syndicalistes se sont rebellés après une agression qui a eu lieu dans la prison. En effet, trois blessés ont été enregistrés suite à cette situation qui est visiblement le fruit d’un règlement de compte entre détenus. Le contenu d’une casserole d’huile bouillante a été jeté sur un co-détenu.

Le détenu évacué vers un hôpital lyonnais

La cible de l’attaque a par la suite été lacérée avec un éclat de miroir. Un surveillant a été brûlé au bras lors de la scène alors qu’un autre a été victime de sérieuses blessures au visage. Les dispositions ont été prises pour évacuer le détenu visé par l’attaque vers un hôpital lyonnais en raison de la gravité de ses blessures. Aussi, le syndicat UFAP Unsa est-il monté au créneau pour exiger de meilleures conditions de travail pour les surveillants et par la même occasion exiger que certaines largesses soient retirées aux détenus.

Le syndicat exige des structures adaptées à chaque détenu

« Certains collègues viennent travailler avec la boule au ventre, parce qu’ils ne savent pas s’ils vont rentrer entier, ou défigurés le soir, en étant payés 1.400 ou 1.500 euros par mois, pour se faire cramer le visage comme çà, c’est pas une vie. », a déclaré ylvain Royère, secrétaire local du syndicat UFAP Unsa.

« On devrait avoir des structures adaptées à chaque profil de détenus. On a un détenu qui est capable de passer à l’acte à n’importe quel moment et qui est capable d’agresser du personnel ou même d’autres détenus. On demande des structures adaptées pour les profils de détenus les plus compliqués », a-t-il réclamé.