Il existe en milieu Yoruba de longues séries de proverbes (comme parmi les centaines d’ethnies africaines). Et celui-ci se penche plus vers les relations interpersonnelles car les sages en Afrique ont toujours préféré prévenir que de guérir les situations difficiles ou conflictuelles.

Annonces

Ce proverbe Yoruba se traduit dans la langue d’origine comme suit : « Eni tiyan bari tipè kiyan toun shora foun » et vient interpeller l’interlocuteur afin qu’il fasse preuve de réflexions avant de poser des actions impulsives dans son entourage. Bien que le continent soit réputé pour favoriser depuis des siècles l’inclusion sociale et l’amour fraternel, les sages aussi sont également conscients des difficultés interpersonnelles et autres formes de conflits qui peuvent arriver entre les membres de leurs communautés.

Ce proverbe mentionne une personne qu’on a perdu de vue depuis un certain temps. Les sages recommandent dans ces cas de faire preuve de retenue afin d’éviter de s’exposer inutilement à une personne qui aurait changé de caractère ou d’objectif de vie. Ils suggèrent d’éviter sur le coup de raconter votre vie à cet individu afin d’éviter d’exposer vos biens, vos problèmes, vos faiblesses ou vos forces. Car, si c’est un ami, celui-ci peut avoir perdu le lien amical qu’il partage avec vous ou pourrait avoir des intentions malhonnêtes vis-à-vis de vous. Il peut s’agir d’un ami de longue date, d’un ami d’enfance, d’un parent parti en voyage ou déplacé depuis des années. Dans ce proverbe, les sages tiennent à avertir l’interpellé ou leurs héritiers et ceux qui l’entendent qu’il ne faut faire attention et se méfier de toute personne qu’on a vu depuis longtemps quelque soit la nature du lien.